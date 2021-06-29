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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Дощі з грозами та до +33 тепла: погода в Україні на 30 червня

гроза, негода, дощ, погода

У середу, 30 червня, погода в Україні буде дощовою в більшості областей країни. Також очікуються грози, а температура досягне +33 градусів тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, на заході країни буде тепліше, ніж в інших регіонах. Стовпчики термометрів покажуть від +29 до +33 тепла вдень і від +15 до +19 градусів вночі. У всіх західних областях очікуються грозові дощі. 

У центральних і північних областях очікується від +26 до +31 градуса в денний час, а вночі від +15 до +18 градусів. Також пройдуть дощі з грозами. 

На південному сході країни, крім Донецької, Луганської, Херсонської областей та Криму, будуть дощі. Вдень температура складе від +27 до +31 градуса, а вночі від +16 до +18 градусів. 

У столиці та Київській області вдень буде від +28 до +30 тепла, а вночі від +16 до +18 градусів. 

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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