В Україні оголошено штормове попередження – КАРТА

На більшості територій України 29 червня очікуються небезпечні погодні умови.
Укргідрометцентр повідомляє про жовтий рівень небезпеки та зазначає, що майже в усіх областях очікується град, гроза, та шквальний вітер 15-20 м/с.
Негода омине лише південну частину України і триватиме до кінця доби.
Про погіршення погоди повідомляє і Київська міська державна адміністрація. Шквал та гроза у столиці можуть початись у найближчу годину і триватимуть до кінця дня.
В таку погоду рекомендують зачинити усі вікна в помешканні та намагатись не підходити до них, а також не торкатись та не стояти біля металевих вхідних дверей.
Про інші правила безпеки під час грози Факти ICTV писали раніше.
– Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. негайно інформувати екстрені служби, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у разі сильної зливи в місті чергуватиме спецтехніка у місцях можливих підтоплень.