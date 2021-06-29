В Україні оголошено штормове попередження – КАРТА

На більшості територій України 29 червня очікуються небезпечні погодні умови.

Укргідрометцентр повідомляє про жовтий рівень небезпеки та зазначає, що майже в усіх областях очікується град, гроза, та шквальний вітер 15-20 м/с.

Негода омине лише південну частину України і триватиме до кінця доби.

Про погіршення погоди повідомляє і Київська міська державна адміністрація. Шквал та гроза у столиці можуть початись у найближчу годину і триватимуть до кінця дня.

В таку погоду рекомендують зачинити усі вікна в помешканні та намагатись не підходити до них, а також не торкатись та не стояти біля металевих вхідних дверей.

Про інші правила безпеки під час грози Факти ICTV писали раніше.

– Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. негайно інформувати екстрені служби, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у разі сильної зливи в місті чергуватиме спецтехніка у місцях можливих підтоплень.