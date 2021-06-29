Кожен третій учасник ЗНО з математики не зміг вирішити завдання за 6-8 класи

Третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання з математики не змогли вирішити завдання за базову школу (5-9 класи). Про це під час прес-конференції 29 червня повідомив очільник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Керівник УЦОЯО наголосив, що йому сумно за те, що третина вступників не подолала пороговий бал з математики.

– Я не готовий коментувати, чому так сталося, я готовий лише констатувати. Кожен третій учасник ЗНО, який складав математику, не зміг розв’язати завдання навіть не за старшу школу (10-11 класи, – Ред.), а й за базову школу (5-9 класи, – Ред.), на превеликий жаль.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет пояснив, що результати ЗНО щороку різні. У 2021 році вступники показали погані результати з математики, однак значно покращилися бали з української мови та літератури, а також з англійської мови.

– Завдання, які викликали найбільший резонанс, це завдання 6, 7, 8-го класів… Я чув багато запитів від журналістів, що це саме пандемія вплинула на такий результат з математики… Незнання предметів за 6-7 клас жодним чином не стосується останнього року пандемії.

У червні УЦОЯО оприлюднив результати ЗНО з математики – 31,11% абітурієнтів не подолали поріг. З фізики не набрали необхідну кількість балів 8,33% вступників.

З англійської мови не вдалося подолати поріг понад 10%. Загалом цього року на ЗНО зареєструвалося понад 389 тис. учасників.

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