Окупанти на Донбасі вводять штрафи через низьку явку резервістів – розвідка

Російське командування нарощує підготовку найманців на окупованому Донбасі, повідомляє Головне управління української розвідки.

Із 29 червня по 3 липня триватиме третій етап зборів резервістів, який відбуватиметься на полігонах 1 у Донецьку та 2 у Луганську.

Розвідка зазначає, що найбільшу увагу РФ приділяє підготовці військових артилерійських та мінометних підрозділів, а до перевірки на зборах залучено офіцерів Збройних сил Росії.

Також українська розвідка повідомляє, що на минулих зборах, які відбулися із 17 по 19 та із 22 по 26 червня, рівень явки військовослужбовців запасу був низьким.

Через це окупаційна влада в ОРДЛО вводить штрафи у розмірі 30 тис. руб., якщо у “паспорті ДНР” відсутній штамп про “взяття громадянина на військовий облік”.

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