Міністерство закордонних справ підтвердило загибель 20-річного українського моряка, який перебував на судні MSC Messina.

Корабель прямував зі Шрі-Ланки у Сінгапур. Загалом на борту судна було 28 членів екіпажу. Серед них 26 осіб – громадяни України.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSC MESSINA загорівся вогонь.

Він зазначив, що у результаті пожежі загинув українець 2001 року народження. Наразі його тіло вже доставили у Сінгапур. Уряд розпочав підготовку до репатріації одеського моряка Богдана Ковтуненка.

На щастя, інші моряки не постраждали. Ніколенко розповів, що їхній стан – задовільний. Вогонь на кораблі загасили силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що перебували поблизу.

Пожежа на судні MSC Messina сталася 25 червня. На борту корабля не було зв’язку. За даними ЗМІ, у машинному відділенні згорів 20-річний моряк, який пішов у свій другий рейс.

Фото: Індійська берегова охорона