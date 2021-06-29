Українці вважають англійську мову найбільш пріоритетною для знання серед іноземних мов. Володіння російською мовою вважають за необхідне менш як 10% громадян України.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною компанією Active Group 29-30 травня.

Так, 84,9% респондентів вважають знання англійської необхідним, а 86,9% визнають її кар’єрні переваги, і що вона повинна бути обов’язковою для вивчення до середнього рівня (intermediate) в українських школах.

Знання німецької мови необхідним назвали 22,2% українців, французької – 13,7%, іспанської – 13,6%, польської – 11,1%, російської – 9,6%, китайської – 6,5%, португальської – 6, 3%, арабської – 2,4%, інших – 1,4% разом узятих.

З твердженням, що російська мова дає кар’єрні переваги, згодні 12,3% респондентів, а 9,5% вважають за потрібне вчити її в школі.

Також російську мову вважають іноземною 58,6% опитаних.

Крім цього, значно більше українців визнали кар’єрні переваги при знанні польської (20,1%), китайської (21,1%) і арабської (4,8%) мов, але набагато менше вважають за необхідне вивчати їх в українських школах (5,9 %, 4,3% і 1,4% відповідно).

Дослідження проводилося методом індивідуальних інтерв’ю. Соціологи опитали 1200 респондентів старше 18 років на всіх контрольованих українським урядом територіях. Вибірка репрезентативна за віком і статтю, похибка не більше 2,9%.

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Джерело: Active Group