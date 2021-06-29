Укрзалізниця із 2 липня призначає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль.

Із столиці поїзд відправлятиметься щоденно о 16.41 й прибуватиме до Тернополя о 22.47.

Повертатиметься у зворотному напрямку о 04.00. У Києві відповідно до графіку він має бути о 10.03.

Інтерсіті №747/748 зупинятиметься в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.

– Потяг буде в дорозі лише шість годин. Таким чином пасажири зможуть швидко та зручно дістатися з Тернополя до столиці країни та навпаки, – зазначають в Укрзалізниці.

Попередньо, потяг курсуватиме до 31 серпня. Протягом двох місяців руху національний перевізник вивчатиме попит.

Джерело: Укрзалізниця