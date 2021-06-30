В Україні запускають бета-тестування Covid-сертифікатів: як записатися

В Україні з 1 липня стартує бета-тестування Сovid-сертифікатів. Однак вже зараз можна зареєструватся на сайті Дія для тестування роботи послуги.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, усі тестувальники отримають доступ до бета-версії протягом 48 годин.

Участь у бета-тесті може взяти кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу в України.

Зареєструватись можна за посиланням на офіційному сайті Дії. Під час реєстрації необхідно вказати ПІБ, свою операційну систему й електронну скриньку.

За словами Федорова, Covid-сертифікат буде доступним у застосунку. Він підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах.

Дійсність відповідного документу можна буде перевірити через QR-код.

Також міністр зазначив, що нині технічною реалізацією таких Сovid-паспортів спільно займаються Мінцифри, МОЗ, Нацслужба здоров’я України, Міністерство закордонних справ та прикордонна служба.

Джерело: Михайло Федоров