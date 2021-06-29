Єдиний в Україні: у Києві школяр отримав 200 балів з трьох предметів ЗНО

В Україні один школяр отримав 200 балів з трьох предметів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це 29 червня під час прес-конференції повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Ім’я учня поки не розголошується, однак відомо, що це випускник київського фізико-математичного ліцею.

– Особа одна, яка отримала 200 балів з трьох навчальних предметів, це випускник ( не буду називати) закладу загальної середньої освіти. Але це один з найкращих не тільки у Києві, а й в усій Україні закладів фізико-математичної освіти, – поділився Валерій Бойко – керівник Українського центру оцінювання якості освіти.

Очільник Міністерства освіти та науки розповів, що цього року загалом 550 учасників ЗНО отримали максимальні 200 балів. З них 523 учасники набрали 200 балів з одного предмету, а 27 – з двох.

Сергій Шкарлет додав, що загальна картина ставне зрозумілою після проведення додаткової сесії ЗНО та апеляцій.

25 червня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати ЗНО з української мови і літератури, біології та історії України. З української мови поріг подолали 267,4 тис. осіб, з української мови та літератури подолали – понад 204 тис. учасників.

З історії України подолали поріг 163 тис. вступників, а з біології понад 79 тис.