З 1 липня окремі категорії українців отримають доплату до пенсії у розмірі 100 грн. На підвищення можуть розраховувати громадяни, яким:

не підвищувався розмір пенсії з 1 березня 2021 у зв’язку з індексацією заробітної плати, що враховується для обчислення пенсії;

не проводився перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму;

не проводився перерахунок по встановленню доплат до пенсій, розмір яких не досягає 2 200 грн;

не проводився перерахунок пенсій з 1 січня 2021 року особам, які досягли 65-річного віку.

Але доплату 100 грн не отримають українці, які вийшли на пенсію у 2021 році, а також ті, хто отримує виплати, призначені за спеціальними законами.

Загалом з 1 липня розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зросте на 85 грн – до 1 854 грн. Крім того, з липня підвищаться інші складові пенсійних виплат, а саме:

надбавки до пенсій за особливі заслуги перед Україною;

доплати відповідно до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань;

щомісячна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;

мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, які отримали її через аварію на ЧАЕС;

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Зросте з 1 липня і максимальний розмір пенсійних виплат – з 17 690 грн до 18 540 грн. Водночас підвищення пенсій для українців старше 75 років перенесли через брак коштів.

Джерело: Пенсійний фонд України