На Луганщині піймали іноземця, який перебуває у санкційному списку РНБО

Служба безпеки України спільно з працівниками поліції викрили трьох громадян Грузії, один з яких – кримінальний авторитет з санкційного списку Ради національної безпеки та оборони.

Правоохоронці під час перевірки встановили, що чоловік перебуває у санкційному списку за додатком №1 до рішення РНБО від 14 травня 2021 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Наразі поліцейські та Державна міграційна служба мають намір примусово повернути іноземців на батьківщину.

24 червня також президент України запровадив санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса, таким чином ввівши у дію рішення РНБО.

Загалом за поданням Служби безпеки України обмежувальні заходи запровадили проти 538 фізичних та 540 юридичних осіб. Серед них – російські бізнесмени та чиновники, які мають тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, це Олег Дерипаска та голова Газпрому Олексій Міллер. Водночас санкції запровадили на деякі компанії, які діють на тимчасового окупованій частині України та співпрацюють найманцями РФ.