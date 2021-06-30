Липень 2021 буде багатим на зміни для українців. Так, опісля майже 30 років дії мораторію в Україні нарешті стартує ринок землі.

Крім того, підвищиться прожитковий мінімум, у зв’язку з чим зросте розмір низки соціальних виплат. Що ще зміниться в Україні з 1 липня 2021 року і протягом місяця – читайте в матеріалі.

Карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні діятиме до 31 серпня. Але все ж деякі обмеження вирішили послабити. Зокрема, українцям дозволили проводити масові заходи у приміщеннях зі 100% наповненням без обмеження дистанції між присутніми, але із дотриманням маскового режиму.

Якщо всі учасники заходу мають негативні результати тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до його початку, або документ про проходження повного курсу вакцинації, то одягати маски не потрібно.

Однак із 2 липня посилюють заходи із протидії поширенню штаму коронавірусу Дельта. Так, іноземці, які в’їжджатимуть в Україну з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, повинні безпосередньо на пунктах пропуску зробити експрес-тест на антиген.

Те ж саме правило стосується громадян, які перебували на території цих країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів. Не потрібно здавати тест лише дітям до 12 років.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, після повернення з Індії, Великої Британії, Північної Ірландії, Росії і Португалії також повинні зробити експрес-тест на антиген в пунктах пропуску.

Це правило поширюється на них, якщо вони перебували на території вищезазначених країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів. В разі позитивного результату тесту громадян відправляють на самоізоляцію.

Крім того, обов’язковим є негативний ПЛР-тест на пунктах пропуску з окупованими територіями Донецької, Луганської області та Криму.

Центри контролю та профілактики хвороб

З 1 липня в усіх областях України запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб. Вони будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні.

Центри контролю та профілактики хвороб повинні:

забезпечувати епідеміологічний нагляд, санітарне та епідемічне благополуччя населення;

захищати від інфекційних хвороб, займатися профілактикою неінфекційних захворювань;

підтримувати біологічну безпеку та біологічний захист, займатися просвітницькою роботою щодо здорового способу життя;

реагувати на небезпеку для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я.

Бета-тестування Covid-сертифіката

З 1 липня в Україні планують розпочати бета-тестування Covid-сертифікатів. У ньому може взяти участь кожен, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу на території України. Усі тестувальники отримають доступ до документа у додатку Дія впродовж 48 годин.

Паперову версію згодом можна буде отримати у сімейного лікаря. Також в уряді планують у перспективі налагодити видачу таких сертифікатів у центрах надання адміністративних послуг.

Зареєструватись на тестування можна вже зараз за посиланням.

Підвищення прожиткового мінімуму

З 1 липня прожитковий мінімум зросте на 105 грн і становитиме 2 294 грн. Але для різних категорій населення сума буде неоднаковою.

Так, розмір прожиткового мінімуму з 1 липня:

для дітей віком до 6 років – 2 013 грн;

для дітей віком 6-18 років – 2 510 грн;

для працездатних осіб – 2 379 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1 854 грн.

Допомога з безробіття

Згідно з законодавством, максимальна допомога з безробіття прив’язана до прожиткового мінімуму. Вона не може перевищувати його чотирикратного розміру для працездатних осіб.

Тому максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 липня становитиме 9 516 грн (4* 2 379 грн).

А от розмір мінімальної допомоги з безробіття тільки частково прикріплений до прожиткового мінімуму. Тому із 1 липня вона становитиме 1 тис. грн на місяць для тих, хто за останній рік має менше шести місяців страхового стажу.

Для тих, хто має понад шість місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, мінімальна допомога становитиме 1,8 тис. грн.

Допомога по вагітності

Допомога по вагітності та пологах призначається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки на місяць. Але вона не може бути меншою, ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

Тому з 1 липня мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах становитиме 594,75 грн (25%*2 379 грн).

Індексація пенсій

З 1 липня окремі категорії українців отримають доплату до пенсії у розмірі 100 грн. На підвищення можуть розраховувати громадяни, яким:

не підвищувався розмір пенсії з 1 березня 2021 у зв’язку з індексацією заробітної плати, що враховується для обчислення пенсії;

не проводився перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму;

не проводився перерахунок по встановленню доплат до пенсій, розмір яких не досягає 2 200 грн;

не проводився перерахунок пенсій з 1 січня 2021 року особам, які досягли 65-річного віку.

Підвищення гарантованого розміру аліментів

З липня в Україні зросте гарантований розмір аліментів, який становить 50% від прожиткового мінімуму для батьків із низьким рівнем доходу.

Тому мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

для дітей до 6 років – 1 006 грн;

для дітей віком 6-18 років – 1 255 грн;

від 18 до 23 років – 1 189 грн.

Але якщо розмір доходу достатній, то суд може зобов’язати як мінімум сплачувати рекомендовану суму аліментів, яка дорівнює одному прожитковому мінімуму.

Ціни на газ і світло

З 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022 року для українців діють річні ціни на газ, встановлені постачальниками. На них автоматично перевели усіх споживачів. Але за українцями залишили право за бажанням продовжувати користуватися місячним тарифом.

Нафтогаз вже підвищив ціну на газ для населення з липня за тарифом Місячний на 10%. Тому наступного місяця споживачі платитимуть за блакитне паливо 13,13 грн за 1 куб. м.

Газопостачальники, які також підняли місячний тариф у липні:

Газпромпостач – 12,60 грн (у червні – 11,22 грн);

Гласкомерц (Glasscommerce) – 12,70 грн (у червні – 11 грн);

Волиньгаззбут – 12,98 грн (у червні – 8,88 грн);

Черкасигаззбут – 13 грн (у червні – 11,45 грн);

Житомирська обласна енергопостачальна компанія – 13 грн (у червні – 11,77 грн);

Уманьгаззбут – 13,05 грн (у червні – 11,47 грн);

М Газ Трейдінг (M Gas Trading) – 13,30 грн (у червні – 10,18 грн).

Найнижчі річні ціни на газ для населення у липні запропонували:

Агросинтез Трейдінг – 7,80 грн;

Евода Трейд КП Луцькводоканал – 7,88 грн;

ГК Нафтогаз України – 7,96 грн.

Загалом вартість газу за тарифом Місячний коливається в межах 7,99-15,5 грн, а за тарифом Базовий річний – від 7,80 і до 13,50 грн.

Ціна на електроенергію

З 1 липня і до кінця місяця тариф на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 грн/кВт-год. Але в майбутньому споживачів планують розділити на чотири категорії за кількістю отриманих кіловат. Очікується, що максимальний тариф становитиме 3 грн/кВт.

А от українці, які споживають до 100 кВт електроенергії на місяць, зможуть розраховувати на зниження тарифу на електрику.

Запуск ринку землі

З 1 липня в Україні таки припинить діяти мораторій і запрацює ринок землі. Це означає, що власники сільгоспземлі зможуть розпоряджатися нею, як їм заманеться – або продовжити здавати в оренду, або ж продати.

Земельна реформа відбуватиметься у два етапи. Тому із 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Це означає, що купити її зможуть лише українські дрібні фермери, але з обмеженням не більше 100 га в одні руки.

Другий етап стартує з 1 січня 2024 року. Тоді дозвіл на купівлю з’явиться у агрокомпаній. Також збільшиться максимальний розмір земель, які можна купити, – до 10 тис. га.

Питання продажу землі іноземцям будуть вирішувати на референдумі. Але одне відомо вже точно: їм категорично заборонено купувати наділи впритул до державного кордону України – ближче 50 км.

Власниками української землі не зможуть стати громадяни України, які перебувають у санкційних списках та причетні до терористичних організацій. А з 2024 року, коли стартує другий етап реформи, – компанії з російськими власниками та фірми, у яких кінцеві бенефіціари чи акціонери – іноземні держави.

Додаткова сесія ЗНО

29 червня в Україні стартувала додаткова сесія ЗНО-2021, яка триватиме до середини липня. Щороку її проводять для вступників, у яких з поважних причин не було можливості взяти участь в основній сесії. 1 липня абітурієнти писатимуть тест з англійської мови.

Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2021:

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

Перевірки бізнесу

З 1 липня Державна податкова служба та Державна служба з питань праці почнуть інспекції для виявлення роботодавців, які не задекларували своїх найманих працівників.

Відповідно до чинного законодавства, інспектор може прийти до будь-якого роботодавця у будь-який день та час, щоб перевірити, чи належним чином той оформив трудові відносини.

Якщо підприємець допустив працівника до роботи без оформлення трудового договору, то йому загрожує штраф у розмірі 60 тис. грн, а у разі повторного порушення протягом двох років – 180 тис. грн.

Недопущення інспектора праці до перевірки карається штрафом 96 тис. грн.

Вихідні у липні

У липні українці працюватимуть 22 дні. А відпочити всі традиційно зможуть по суботах та неділях. Оскільки додаткових вихідних у другому місяці літа не передбачено.

Скільки відпочиватимуть українці в липні 2021 – читайте у нашому матеріалі.