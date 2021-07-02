Мовний закон в Україні: що зміниться з 16 липня та як це вплине на українців

Із 16 липня в Україні набувають чинності зміни у законі Про забезпечення функціонування української мови як державної. Нові статті стосуються держслужбовців, сфери культури, розваг, туризму та книговидавництва.

Факти ICTV роз’ясняють, що означатиме цей закон для громадянина України та які зміни він несе.

Мовний закон передбачає кілька нововведень. Зокрема, це іспити для держслужбовців та демонстрація іноземних фільмів виключно українською.

Складання іспиту на рівень володіння державною мовою

Проводитиме такий іспит Національна комісія зі стандартів державної мови. Він складатиметься з тестів, письмового завдання та інтерв’ю.

Якщо учасник покаже хороші результати, то отримає сертифікат, який діятиме безстроково.

Однак якщо претендент не набере певної кількості балів, то йому потрібно скласти іспит повторно.

Претенденти на складання іспиту:

найвищі державні посадовці: від президента до заступників голів державних адміністрацій;

державні службовці: прокурори, судді, Нацполіція, правоохоронні органи, а також керівники усіх заходів освіти;

особи, які набуватимуть громадянства України.

Проведення розважальних заходів українською мовою

Усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі розважальні, видовищні заходи мають виконуватися українською мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм.

Виступи осіб, які не володіють українською мовою, повинні супроводжуватися перекладом.

Також ці зміни стосуються екскурсійної та туристичної діяльності в Україні. Вони мають проводитись державною мовою.

Окрім того, інформаційні матеріали, такі як оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети повинні виготовляти українською мовою.

Демонстрування фільмів державною мовою

Іноземні фільми повинні розповсюджувати та поширювати, зокрема на телебаченні, дубльованою або озвученою державною мовою.

Показ іноземних фільмів субтитрами в кінотеатрах дозволяється лише, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів.

Книговидавництво українською мовою

В Україні мають щонайменше 50% назв книжкових видань видавати державною мовою. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу, має становити також щонайменше 50%.