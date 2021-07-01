На Чернігівщині Служба безпеки України викрила групу добувачів криптовалюти, які незаконно підключили усе своє обладнання до трансформаторної підстанції області.

Таким чином злочинці не лише крали електроенергію, через їх махінації без світла могла залишитись велика кількість людей та навіть критична інфраструктура регіону.

До цієї трансформаторної підстанції під’єднана станція швидкої медичної допомоги та ніжинський водоканал.

Зловмисники цілих два місяці незаконно використовували електроенергію і завдали цим понад 3 млн грн збитків державі.

Слідчі СБУ встановили, що організатори оборудки створили потужну майнінг-ферму у орендованих складських приміщеннях.

На Чернігівщині викрили добувачів криптовалюти, які могли залишити без світла весь район / 3 фотографии

Щоб приховати свою злочинну діяльність шахраї втручались в роботу обліку системи, використовуючи спеціалізоване обладнання.

Під час обшуку було вилучено понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалют, спецтехнику для втручань в мережу.

Скоєні злочини кваліфікуються за ч. 3 ст. 191 про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та ч. 2 ст. 188-1 про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання.