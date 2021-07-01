Відпочинок у 2021 році майже половина українців (48%) планує провести поза домом, про це свідчать результати соціального опитування. Водночас 23% громадян відповіли, що не мають можливості кудись поїхати через фінансові проблеми. Більшості з них не вистачає грошей навіть на їжу.

Відпочинок 2021 – куди поїдуть українці

Найпопулярнішим місцем для відпустки 2021 українці назвали Карпати, на другому місці – заміські будинки, а третьому – відпустка за кордоном. Водночас бажання поїхати у Крим продемонстрував лише 1% опитаних.

Серед людей, які планують залишитися вдома, більша частина перебуває у віковій категорії 70+ (63,4%), серед молоді 18-29 років таких лише 16,7%.

Що гірше матеріальне становище, то більше українців не планують відпустку у 2021 році. Така ж ситуація спостерігається серед тих, хто планує відпочивати вдома – що нижче дохід, тим більше людей залишаться вдома. Основна проблема – нестача коштів на їжу та одяг.

Не вистачає грошей на їжу: понад 20% українців не мають змоги відпочити влітку / 2 фотографии

Хочуть провести відпуску на дачі більше міських жителів (11,6%) порівняно з мешканцями сіл (10,3). Проте більше селян виявило бажання поїхати за кордон – 10,5% проти 8,9%.

Більшість українців, які не мають змоги відпочивати, проживають у західних регіонах, менше – у східних. Організувати відпочинок у 2021 році за кордоном планує більше громадян з центральних та західних областей.

Соціологічне опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у період з 8 до 9 червня. У дослідженні взяли участь 2 007 повнолітніх респондентів зі 108 населених пунктів. Вибірка дослідження – стохастична, ймовірність похибки – не більше 2,4%.