У столиці комунальники тиждень не можуть відремонтувати аварію водоканалу, замість того, щоб працювати, робітники відпочивають, засмагають та сплять майже весь день.

П’ять днів тому тут сталася аварія під час випробувань, асфальт здувся і з-під нього почала фонтаном бити вода.

Швидко приїхала аварійна водоканалу, поставили огорожу, а от працювати не поспішають. Робітники цілий тиждень приїжджали на об’єкт і протягом кількох годин засмагали та відпочивали у затінку, а потім їхали.

Ремонтники не врахували, що усі їх дії зафільмовані на камери спостереження.

– Борисівна, роботи починаються. Вони зняли решітку ливневки, сховали за парканчик. Роботи починаються. Буде сьогодні все скінчено. Варто було мені на п’ять хвилин відлучиться вони техніку зібрали і поїхали, – розповідає голова ЖБК Людмила Бож’я.

Відтоді голова ЖБК намагалася контролювати роботу і тепер показує журналістам шоу “особливості національного ремонту”.

На одному з відео комунальники відганяють екскаватор у тінь на дитячий майданчик. За п’ять днів він так і не почав працювати.

Терміново потрібен самоскид, коли вони побачили на обрії самоскид вони швиденько поїхали. Водій самоскида їм дзвонить – хлопці поверніться. Я приїхав я дві години по заторах добирався. Я дзвоню бригадиру – нас перекинули на інший об’єкт. Завтра.

Комунальники не квапляться, адже в будинку є вода. Нині використовують резервну трубу, але – вона аварійна та іржава.

На вмовляння Людмили починати роботу дістають огорожу, попереджувальні знаки, перекривають рух вулицею і повертаються до чекання.