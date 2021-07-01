Верховна Рада ухвалила зміни до закону України Про захист прав споживачів щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді.

Згідно з законом, тепер гарантію та чек на придбану техніку можна буде отримати у цифровому форматі.

Зокрема, документ передбачає можливість надання експлуатаційних документів до технічно складних побутових товарів, а також гарантійні талони в електронному варіанті, а не паперовому.

Водночас зберігається можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді.

Також документ передбачає, що виробник надає можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті у випадку надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді.

У пояснювальній записці зазначили, що такий крок сприятиме діджиталізації бізнес-процесів та покращить сервіс, який надають споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів.