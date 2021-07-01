Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

В Україні запровадять електронні гарантії та чеки на техніку: Рада ухвалила закон

В Україні запровадять електронні гарантії та чеки на техніку: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила зміни до закону України Про захист прав споживачів щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді.

Згідно з законом, тепер гарантію та чек на придбану техніку можна буде отримати у цифровому форматі.

Зокрема, документ передбачає можливість надання експлуатаційних документів до технічно складних побутових товарів, а також гарантійні талони в електронному варіанті, а не паперовому.

Водночас зберігається можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді.

Також документ передбачає, що виробник надає можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті у випадку надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді.

У пояснювальній записці зазначили, що такий крок сприятиме діджиталізації бізнес-процесів та покращить сервіс, який надають споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів.

Читайте
Все через Prozorro: Рада заборонила закупівлі без електронної системи

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка