Верховна Рада ухвалила внесення змін до закону Про публічні закупівлі (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель).

Відповідні зміни сьогодні на засіданні Верховної Ради підтримали 355 народних депутатів. Згідно з документом, скасовуються деякі чинні положення законодавства.

Тепер товари, ремонтні роботи чи послуги, які потрібні для запобігання виникненню, поширенню, локалізації та ліквідації пожеж, пандемії коронавірусу забороняється закуповувати без електронної системи Prozorro.

Замовник послуг чи товарів має оприлюднити договір про закупівлю та всі додатки до нього відповідно до статті 10 закону Про публічні закупівлі.

Якщо замовник не дотримається вимог щодо публікації такого документу, тоді його можуть притягнути до відповідальності відповідно чинного законодавства.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що такий крок дозволить здійснювати закупівлю необхідних товарів, роботи або послуг за державні кошти через електронну систему, що зменшить корупційні ризики.