Правоохоронці повідомили про підозру головному тренеру штатної команди національної збірної України зі спортивної гімнастики через розтрату грошей, які виділяли на потреби тренувальних зборів.

За даними слідства, головний тренер з 2019 до 2020 року розтрачував гроші Управління Укрспортзабезпечення. Він підписував фальшиві акти про надання послуг проживання та харчування спортсменів.

В цей час гімнасти начебто проживали та харчувалися у комплексі ДП ОНСЦ Конча-Заспа. Проте слідство встановило, що насправді вказані у документах спортсмени в цей період перебували за кордонами України.

Таким чином тренер розтратив гроші на загальну суму близько 250 тис. грн.

Головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики підозрюють за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статті передбачає щонайбільше покарання у вигляді ув’язнення на термін до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років із конфіскацією майна. Слідство триває.