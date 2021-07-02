Вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні наразі становить близько 50 тис. грн.

Такими є аналітичні дані, які озвучив під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

На його переконання, ціна зростатиме щороку на 7-10%.

– Українська земля є недооціненою, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни. Йдеться про рекордне зростання цін на сільськогосподарську продукцію на світових ринках, – сказав він.

Однак попри такі прогнози, міністр аграрної політики та продовольства просить українців не поспішати розпоряджатися своєю власністю.

– Земля є найкращим банківським депозитом, який постійно зростатиме в ціні та приноситиме додатковий дохід від орендної плати, – запевнив він.

За його словами, лише за минулий рік вартість оренди в Україні зросла на 16% й продовжує зростати.

31 березня 2020 року Верховна Рада відкрила ринок землі в Україні. До законопроекту №2178-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення подали 4 018 поправок.

Із 1 липня 2021 року стартував ринок землі. До 1 січня 2024 року продати землю можна буде лише фізичній особі.

Юридичні особи зможуть купувати землю у власність із 2024 року.

Фото: Роман Лещенко