У Києві 3-4 липня перекриють частину вулиць, а також змінять рух громадського транспорту у зв’язку з проведенням змагань з тріатлону.

За інформацією організаторів, з 6.00 3 липня до 22:00 4 липня буде перекрито рух автомобілів на Контрактовій площі. Також 3 липня з 16.00 до 20.00 перекриють вул. Труханова.

Графік перекриття вулиць 4 липня:

вул. Петра Сагайдачного – з 07.00 до 13.00;

Боричів узвіз – з 07.00 до 13.00;

вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) – з 07.00 до 13.00;

Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 07.00 до 13.00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста до вул. Електриків) – з 07.00 до 13.00;

Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 07.00 до 13.00;

Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 07.00 до 13.00;

поворот з моста Метро на Набережне шосе – з 07.00 до 13.00;

вул. Труханівська – з 7.00 до 13.00.

Крім цього, вносяться зміни в рух громадського транспорту за маршрутами автобусів № 62, 114 і 115.

Детальніше про перекриття доріг в Києві ввечері читайте на Фактах ICTV.