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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Помер колишній заступник міністра культури Рибачук

Юрий Рыбачук

У Києві помер колишній заступник міністра культури, культурний діяч, журналіст та перекладач Юрій Рибачук.

Про це повідомив 3 липня журналіст та друг померлого Дмитро Лиховій на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У коментарі до допису Лиховій зазначив, що Рибачук помер від наслідків інсульту.

Український актор театру та кіно Євген Нищук повідомив, що церемонія прощання відбудеться сьогодні о 16.00 у Київській міській лікарні №3 на вулиці Петра Запорожця, 26.

– Юра, що ж ти так рано?! Сьогодні перестало битися велике серце мого доброго друга, інтелектуала, людини з неймовірним почуттям гумору, просто прекрасної світлої людини. Ця новина розколола сьогоднішній ранок. Усвідомити це неможливо, – поділився Євген Нищук.

Що відомо про Юрія Рибачука

Юрій Рибачук народився 30 листопада 1973 року у місті Рівне. Журналіст у 2017-2019 роках обіймав посаду заступника міністра культури України.

Друзі та знайомі померлого повідомили, що незадовго до смерті у Рибачука стався тяжкий інсульт, з наслідками якого він не зміг впоратися.

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Фото: УНІАН

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