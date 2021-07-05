Із 14 липня у Києві скасовують паперові проїздні квитки у громадському транспорті. Столиця повністю переходить на електронні талони.

Як пояснили у Київській міській держадміністрації, у місті вводять е-квитки, бо паперові не давали повної інформації щодо пасажирообігу у транспорті.

Також місцева влада зауважила, що ці онлайн-квитки зроблять простішим ведення обліку поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги, і сприятиме відшкодовуванню перевізникам їхніх актуальних витрат.

Окрім цього, кияни зможуть краще контролювати роботу транспорту, його кількість та завантаженість на маршрутах.

Де купити е-квиток на маршрутку

Для поїздок у маршрутках та автобусах можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

у застосунку Київ Цифровий.

Де купити е-квиток на метро

Щоб скористатись метро, також можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у T-кіосках, терміналах самообслуговування е-квитка, терміналах Easy Pay та на станціях Київського метрополітену.

Фото: КМДА