Із 14 липня у Києві скасовують паперові проїздні квитки у громадському транспорті. Столиця повністю переходить на електронні талони.
Як пояснили у Київській міській держадміністрації, у місті вводять е-квитки, бо паперові не давали повної інформації щодо пасажирообігу у транспорті.
Також місцева влада зауважила, що ці онлайн-квитки зроблять простішим ведення обліку поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги, і сприятиме відшкодовуванню перевізникам їхніх актуальних витрат.
Окрім цього, кияни зможуть краще контролювати роботу транспорту, його кількість та завантаженість на маршрутах.
Де купити е-квиток на маршрутку
Для поїздок у маршрутках та автобусах можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- у застосунку Київ Цифровий.
Де купити е-квиток на метро
Щоб скористатись метро, також можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у T-кіосках, терміналах самообслуговування е-квитка, терміналах Easy Pay та на станціях Київського метрополітену.
Фото: КМДА