Мінреінтеграції виплатило грошову допомогу 33 звільненим з полону українцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило одноразову грошову допомогу 33 громадянам України у розмірі 100 тис. грн кожному.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними Мінреінтеграції, ці українці перебували у полоні з 2014-го протягом різних років з початку російської агресії проти української держави.

Наразі ці громадяни України звільнені з полону. Загалом на особові рахунки 33 українців із 57 громадян перерахували 3,3 млн грн.

3 червня 2021-го року Міжвідомча комісія визнала, що цих людей позбавили свободи у результаті збройної агресії Російської Федерації проти України.

Після отримання деяких документів, грошову допомогу отримають ще 24 українців, яких звільнили з полону. Мінреінтеграції нагадує, що відомство продовжує роботу з надання допомоги незаконно-засудженим чи військовополоненим громадянам, які постраждали від російської агресії.

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Фото: Мінреінтеграції