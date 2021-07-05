Контррозвідка Служби безпеки України викрила двох членів незаконних збройних формувань терористичного угруповання “ДНР”, яких підозрюють у катуванні українських військовослужбовців.

СБУ повідомляє, що ці бойовикі також чинили спротив силам АТО\ООС.

Слідчі встановили, що у 2014 році двоє місцевих жителів Донеччини приєднались до лав незаконних збройних формувань.

Встановлено, що найманці брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове, в цей час перебували на посаді “командирів підрозділу” так званого “Батальйону Восток”.

За даними слідчих СБУ, бойовики застосовували до полонених заборонені методи, як то психологічний та фізичний тиск, відмова у наданні медичної допомоги пораненим.

На даний момент ватажки “батальйону” переховуються від правоохоронців на окупованих територіях.

Через це підозри за одразу чотирма статтями їм оголосили заочно, триває досудове розслідування.

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