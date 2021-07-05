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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |
Що робити, коли на вулиці стріляють

Що робити, коли на вулиці стріляють

В Україні почастішали випадки стрілянини на вулиці та у приміщеннях. Лише 4 липня в країні сталося два таких факти.

У Черкасах біля лікарні на вулиці Самійла Кішки близько 21.10 46-річний іноземець вистрелив із пістолета в лобове скло автомобіля Peugeot. Поранень ніхто не зазнав.

А в Запоріжжі стрілянина в приміщенні ресторану в центрі міста завершилась смертю 30-річного чоловіка. Куля влучила йому в грудну клітку. Ще один постраждалий – у лікарні з вогнепальними пораненнями.

Факти ICTV звернулися до речниці поліції Нацполіції в Черкаській області Зої Вовк, щоб з’ясувати, як мають діяти люди, якщо на вулиці почали стріляти.

Що робити, якщо поряд із вами почалась стрілянина?

Перш за все, не робіть різких рухів та не намагайтеся втекти.

Якщо поряд є будівлі, краще заховатися за ними.

Для таких випадків підійде й транспорт. Буде ліпше, якщо ви зможете лягти поряд із переднім колесом.

Рятувальники найкращими укриттями називають виступи будинків, пам’ятники, бетонні стовпи, бордюри чи канави.

За першої нагоди можна сховатися в під’їзді будинку чи в підземному переході.

Що робити, якщо стрілянина почалась тоді, коли ви перебували в квартирі?

Ляжте на підлогу й відповзіть до ванної кімнати. Не підходьте близько до вікон. У жодному разі не слід виглядати з балкону, щоб зняти відео для соцмереж, оскільки куля може зрикошетити й випадково влучити в людину, яка не є учасником конфлікту або в яку навіть не збирались стріляти.

Що робити, якщо поряд із місцем стрілянини є діти?

Якщо поряд із місцем інциденту є діти, зробіть усе можливе, щоб їх врятувати.

Краще прикрити неповнолітніх своїм тілом.

Що робити, якщо поряд є поранені?

Якщо є поранені, у першу чергу слід викликати медиків за телефоном 103 та надати їм домедичну допомогу.

Якщо поранені ви, а стрілець не знешкоджений, намагайтеся лежати нерухомо – це зменшить втрату крові.

Куди телефонувати під час стрілянини?

Обов’язково про подію потрібно повідомити в поліцію за номером 102 та викликати медиків, якщо є поранені, за номером 103.

Що робити, якщо потрібно сповістити про інцидент, але з міркувань безпеки Ви не можете говорити?

Найкраще буде, якщо на вашому мобільному телефоні буде встановлений додаток My pol (Моя поліція).

Завантажити його можна в Google play (для Android) чи в App Store (для IOS).

Патрульну поліцію можна буде викликати, натиснувши кнопку SOS.

Такий спосіб сповіщення екстреної служби буде ще швидшим та безпечнішим.

Фото: Depositphotos

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