Що робити, коли на вулиці стріляють

В Україні почастішали випадки стрілянини на вулиці та у приміщеннях. Лише 4 липня в країні сталося два таких факти.

У Черкасах біля лікарні на вулиці Самійла Кішки близько 21.10 46-річний іноземець вистрелив із пістолета в лобове скло автомобіля Peugeot. Поранень ніхто не зазнав.

А в Запоріжжі стрілянина в приміщенні ресторану в центрі міста завершилась смертю 30-річного чоловіка. Куля влучила йому в грудну клітку. Ще один постраждалий – у лікарні з вогнепальними пораненнями.

Факти ICTV звернулися до речниці поліції Нацполіції в Черкаській області Зої Вовк, щоб з’ясувати, як мають діяти люди, якщо на вулиці почали стріляти.