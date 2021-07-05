Що робити, коли на вулиці стріляють

Що робити, якщо поряд із вами почалась стрілянина?
Перш за все, не робіть різких рухів та не намагайтеся втекти.
Якщо поряд є будівлі, краще заховатися за ними.
Для таких випадків підійде й транспорт. Буде ліпше, якщо ви зможете лягти поряд із переднім колесом.
Рятувальники найкращими укриттями називають виступи будинків, пам’ятники, бетонні стовпи, бордюри чи канави.
За першої нагоди можна сховатися в під’їзді будинку чи в підземному переході.
Що робити, якщо стрілянина почалась тоді, коли ви перебували в квартирі?
Ляжте на підлогу й відповзіть до ванної кімнати. Не підходьте близько до вікон. У жодному разі не слід виглядати з балкону, щоб зняти відео для соцмереж, оскільки куля може зрикошетити й випадково влучити в людину, яка не є учасником конфлікту або в яку навіть не збирались стріляти.
Що робити, якщо поряд із місцем стрілянини є діти?
Якщо поряд із місцем інциденту є діти, зробіть усе можливе, щоб їх врятувати.
Краще прикрити неповнолітніх своїм тілом.
Що робити, якщо поряд є поранені?
Якщо є поранені, у першу чергу слід викликати медиків за телефоном 103 та надати їм домедичну допомогу.
Якщо поранені ви, а стрілець не знешкоджений, намагайтеся лежати нерухомо – це зменшить втрату крові.
Куди телефонувати під час стрілянини?
Обов’язково про подію потрібно повідомити в поліцію за номером 102 та викликати медиків, якщо є поранені, за номером 103.
Що робити, якщо потрібно сповістити про інцидент, але з міркувань безпеки Ви не можете говорити?
Найкраще буде, якщо на вашому мобільному телефоні буде встановлений додаток My pol (Моя поліція).
Завантажити його можна в Google play (для Android) чи в App Store (для IOS).
Патрульну поліцію можна буде викликати, натиснувши кнопку SOS.
Такий спосіб сповіщення екстреної служби буде ще швидшим та безпечнішим.