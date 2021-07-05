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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У дні фестивалю Atlas Weekend транспорт у Києві працюватиме довше

Метро в Киеве

Фестиваль Atlas Weekend 2021 проходитиме у Києві з 5 до 10 липня. У ці дні деякі види транспорту змінять звичний графік роботи.

У ніч із 6 на 7 липня та з 9 на 10 число київський метрополітен та наземний комунальний транспорт працюватимуть на годину довше, щоб відвідувачі фестивалю могли дістатися додому.

Маршрути наземного транспорту буде організовано після прибуття останніх пар поїздів метро.

У КМДА повідомили, що 6, 7, 8 та 9 липня подовжено роботу тролейбусів чотирьох маршрутів – №№11, 12, 43, 45, а також автобусів маршруту №56.

Можливе також обмеження або ж закриття на вхід для пасажирів станції метрополітену Виставковий центр.

Читайте
Розклад Atlas Weekend 2021 на всі дні фестивалю

 

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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