У Києві біля станції метро Берестейська частково обвалився шляхопровід. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За даними поліції, обсипався захисний шар бетону та частини перильного огородження Берестейського мосту.

Патрульні вже перекрили рух на проспекті Перемоги (на лівій смузі у напрямку центральної частини міста), у зв’язку з чим там утворилися затори.

За даними Telegram-каналу Київ Оперативний, від шляхопроводу відвалився шматок бетону та поцілив прямо у лобове скло автомобіля Газель. На щастя, ніхто не травмувався.

За даними Київської міської адміністрації, найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи.

Надалі фахівці планують провести масштабну реконструкцію: замінити прогонову будову та прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту. Такий крок допоможе ліквідувати звуження, через яке на проспекті Перемоги часто трапляються затори.