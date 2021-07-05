З 6 по 10 липня на станції метро Контрактова площа не працюватиме південний вестибюль №1 (у напрямку станції Поштова площа).

Його зачинять на вхід та вихід для пасажирів. Це пов’язно з необхідністю замінити турнікети. Такі турнікети вже встановлено на багатьох станціях київського метро.

Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: QR-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку. Тому пасажирів закликають користуватися безконтактними способами оплати.

З 14 липня Київ повністю переходить на е-квитки у громадському транспорті. Для поїздок у маршрутках та автобусах можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток.

Це можна зробити у T-кіосках, терміналах самообслуговування е-квитка, терміналах Easy Pay та на станціях Київського метрополітену.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен