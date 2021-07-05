Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві відновили роботу Центрального та Південного вокзалів після повідомлення про мінування

У Києві відновили роботу Центрального та Південного вокзалів після повідомлення про мінування

Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв’язку з повідомленням про начебто замінування.

Оновлено о 20.40. Центральний та Південний залізничні вокзали Києва працюють у звичайному режимі.

У прес-службі Укрзалізниці зазначали, що потяги курсували за звичайним графіком. Проте посадку пасажирів здійснювали через прилеглі до центральної будівлі вокзалу переходи.

У приміщеннях фахівці проводили перевірку. Пасажирів закликали зберігати спокій та ставитися із розумінням до тимчасових незручностей.

Напередодні 23 червня у Києві обмежили роботу двох вокзалів, декількох торгівельних центрів та готелів через повідомлення про мінування.

У Києві відновили роботу Центрального та Південного вокзалів після повідомлення про мінування

Правоохоронці перевіряли всі приміщення Центрального та Південного залізничних вокзалів, ТРЦ та готелів, проте вибухівку так і не знайшли.

Читайте
До восьми років ув’язнення: Рада посилила відповідальність за псевдомінування

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка