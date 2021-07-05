У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять субсидії за травень-червень

Українці отримають житлові субсидії за травень-червень у повному обсязі найближчим часом.

Але у Мінсоцполітики зазначили: враховуючи те, що вартість житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується за рахунок відключення опалення, середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 грн на домогосподарство в місяць.

На опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам буде розрахована автоматично після початку сезону.

Крім того, у міністерстві нагадали, що субсидію на наступний рік перепризначать автоматично для тих домогосподарств, які її отримували під час опалювального періоду 2020-2021 років.

Днями міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що з травня 2021 року автоматично перераховуються субсидії для близько 2,5 млн господарств, тому їм не потрібно подавати нові декларації.

Проте є і винятки. Вони стосуються близько 400-500 тис. домогосподарств, власникам яких необхідно підтвердити факт реєстрації місця проживання.