Зміна власника допомогла – мережа АЗС Glusco відновила роботу

Мережа АЗС Glusco відновила роботу з новим власником, яким стала Державна нафтова компанія Азербайджану Socar.

Про це OilPoint на умовах анонімності повідомив один з топ-менеджерів мережі.

– Це технічний запуск, перевірка налаштування систем. Сподіваємося, що найближчими днями новий власник запустить повноцінну роботу мережі, – повідомив він.

Зазначимо, що на станціях та стелах логотип і напис Glusco закриті чорною плівкою.

Раніше OilPoint писав, що мережу АЗС Glusco Нісана Моісеєва купує Державна нафтова компанія Азербайджану Socar. Власник фактично вже змінився, але сторони очікують на фінальне рішення АМКУ щодо концентрації.

Раніше OilPoint повідомляв, що компанія з групи азербайджанської держкомпанії Socar стала експортним оператором нафтопродуктів Роснафти в Україні, замінивши на ринку швейцарську Proton Energy Group, яка до квітня поточного року поширювала російський ресурс в Україні через мережу АЗС Glusco.

Нагадаємо, що Proton Energy Group S.A. припинив поставки нафтопродуктів в Україну з 1 квітня 2021 року. У компанії заявили, що причиною став тиск з боку української влади, зокрема, обшуки на АЗС мережі Glusco та арешт дизельного палива в трубопроводі Прикарпатзахідтранс.