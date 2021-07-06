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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Митрополит Епіфаній очолює рейтинг позитивного ставлення українців до предстоятелів Церков

Митрополит Епіфаній очолює рейтинг позитивного ставлення українців до предстоятелів Церков

Серед очільників Церков України найбільше українців позитивно ставляться до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Такі результати опитування КМІС, проведені в червні 2021 року.

До Предстоятеля ПЦУ позитивно ставляться 45% українців, нейтрально – 38%, негативно – 6%. При цьому, у порівнянні з червнем 2020 року число тих, хто ставиться позитивно, зросло з 34% у червні 2020 року до 45% у червні 2021.

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Також респондентам опитування було запропоновано висловити свою думку щодо очільника об’єднаної Церкви в уявній ситуації об’єднання Православної Церкви України та Московського Патріархату в Україні.

В такому разі 34% українців хотіли б бачити Блаженнійшого Митрополита Епіфанія на чолі об’єднаної Церкви, а Митрополита Онуфрія – 15% (у червні 2020 року – 26% проти 12%).

Також дані можна розрахувати до тих, хто визначився з вибором: 68% обирають Митрополита Епіфанія, 30%Митрополита Онуфрія.

Кількість вірян ПЦУ зросла на 10%

Більшість православних українців – 58% – ідентифікують себе як віруючих Православної Церкви України. Цей показник зріс у порівнянні з червнем 2020 року на 10%.

Згідно з опитуванням переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними.

Джерело: ПЦУ

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