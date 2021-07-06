Серед очільників Церков України найбільше українців позитивно ставляться до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Такі результати опитування КМІС, проведені в червні 2021 року.

До Предстоятеля ПЦУ позитивно ставляться 45% українців, нейтрально – 38%, негативно – 6%. При цьому, у порівнянні з червнем 2020 року число тих, хто ставиться позитивно, зросло з 34% у червні 2020 року до 45% у червні 2021.

Також респондентам опитування було запропоновано висловити свою думку щодо очільника об’єднаної Церкви в уявній ситуації об’єднання Православної Церкви України та Московського Патріархату в Україні.

В такому разі 34% українців хотіли б бачити Блаженнійшого Митрополита Епіфанія на чолі об’єднаної Церкви, а Митрополита Онуфрія – 15% (у червні 2020 року – 26% проти 12%).

Також дані можна розрахувати до тих, хто визначився з вибором: 68% обирають Митрополита Епіфанія, 30% – Митрополита Онуфрія.

Кількість вірян ПЦУ зросла на 10%

Більшість православних українців – 58% – ідентифікують себе як віруючих Православної Церкви України. Цей показник зріс у порівнянні з червнем 2020 року на 10%.

Згідно з опитуванням переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними.