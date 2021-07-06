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Владислава Ткаченко |

На Каннському фестивалі покажуть фільм Сергія Лозниці про Бабин Яр

На Каннському фестивалі покажуть фільм Сергія Лозниці про Бабин Яр

Усесвітня прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці відбудеться на Каннському фестивалі, який стартує сьогодні та триватиме до 17 липня.

Стрічка буде представлена ​​в програмі Спеціальний показ (Séance Speciale).

Документальний фільм Бабин Яр. Контекст зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр (Україна).

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Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

У фільмі використані матеріали з Красногорського архіву (РДАКФД), Бундесархіву та німецьких регіональних архівів, архіву ім. Пшеничного, а також з приватних зібрань.

– Деякі матеріали збереглися дуже добре, а деякі були в поганому стані. Реставрація зображень тривала кілька місяців. Нам вдалося знайти документи, з якими не були знайомі навіть фахівці-історики. Наприклад, ми змогли зібрати повністю виступ Діни Пронічевої на Київському процесі. Річ у тім, що в київському архіві Пшеничного зберігалася лише частина цього матеріалу, а в російському Красногорському архіві ми знайшли весь знятий матеріал свідчень Пронічевої, зокрема кадри, які не ввійшли до випущеного в 1946 році в СРСР кіножурналу, розповів Сергій Лозниця.

Бабин Яр. Контекст сьомий фільм Сергія Лозниці, запрошений до офіційної програми Каннського фестивалю. Ігрові фільми Лозниці Щастя моє (2010), В тумані (2012) і Лагідна (2017) брали участь у головному конкурсі фестивалю. 

Фільму Донбас (2018) був присуджений приз за найкращу режисуру програми Особливий погляд, а документальні фільми Майдан (2014) і Відбиття (2014) були представлені в програмі Спеціальний показ.

В Україні фільм Бабин Яр. Контекст Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр представить восени цього року в межах заходів, приурочених до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Бабин Яр – це місце болю й пам’яті, місце, де історією буквально просочена земля. Десятки тисяч людей були вбиті тут. Про багатьох із них ми не знаємо нічого. Вони зникли, був знищений цілий світ. І наше завдання – повернути пам’ять про них, створити тут такий простір, який зробить історію Бабиного Яру близькою, важливою й актуальною для будь-кого, хто живе в цьому місті, хто приїжджає сюди, узагалі для всього світу, зазначив художній керівник Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Ілля Хржановський. 

Кінофестиваль у Каннах найважливіша подія в календарі світової кіноіндустрії. Зазвичай фестиваль проходить у травні, але цього року через пандемію фестиваль перенесли на липень.

Бабин Яр і Сергій Лозниця представлять спільний проект

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр і український режисер Сергій Лозниця представляють документальний проект Бабин Яр. Контекст, який стане частиною експозиції майбутнього музею, присвяченого трагедії Бабиного Яру.

Проект складатиметься з 20-25 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів, знятих у період з 1941-го – починаючи з вторгнення нацистів на територію СРСР – до 1966 року, коли був організований перший архітектурний конкурс на проект меморіалу в Бабиному Яру.

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