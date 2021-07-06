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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

У Києві запроваджують авансовий платіж за опалення: що він передбачає

комуналка платіжка

У рахунках за житлово-комунальні послуги за червень, які кияни отримають у липні, з’явиться окремий рядок із рекомендованим авансовим платежем за опалення.

Це означає, що у жителів Києва буде можливість оплачувати рекомендовані суми за послуги наперед. Але робити вони це зможуть добровільно за власним бажанням.

У КМДА пояснили, що авансовий платіж дозволить зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет узимку та не накопичуючи борги за тепло. Є у цьому вигода і для тепловиків, які зможуть зібрати отримані платежі, щоб закупити природний газ для стабільного проходження опалювального сезону.

Сума рекомендованого платежу визначається на основі прогнозованого обсягу споживання у певному розрахунковому періоді. Це близько 10 грн/кв. м опалювальної площі. Авансовий платіж відображатиметься у платіжках як переплата.

Крім авансового платежу, на киян чекають інші нововведення. Оскільки, за словами директора структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтина Лопатіна, тарифи на тепло та гарячу воду у Києві зростуть через здорожчання газу.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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