Укрзалізниця внесла зміни у курсування поїзда Чернівці – Чернігів № 117/118. Він тепер курсуватиме за маршрутом щодня.

Раніше потяг курсував через день.

– Нічний швидкий потяг Буковина № 117/118 зі сполученням Чернівці – Чернігів – Чернівці з 7 липня відновлює щоденне курсування замість курсування через день, – повідомили в прес-службі УЗ.

Потяг відправлятиметься з Чернівців о 19.46 і прибуватиме до Чернігова в 11.22.

Зворотно з Чернігова потяг відправлятиметься з 8 липня в 16.50, а до Чернівців прибуватиме о 7.57.

Квитки вже можна купити на сайті УЗ або в залізничній касі.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року Україна відновила залізничне сполучення зі Словаччиною.

Потяги курсуватимуть щодня і прибувати в місто Кошице. Також незабаром можливе відновлення курсування швидкісних поїздів в польський Перемишль.