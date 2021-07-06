Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

В Одесі компанія з дітьми влаштувала пікнік на Вічному вогні

Парк Шевченка в Одесі

Взяли дітей, пиво і пішли смажити їжу на Вічному вогні – компанія молодих людей ввечері 5 липня влаштувала пікнік біля стели Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі.

– Ось такий варіант вечірнього пікніка придумала собі вчора одна компанія. Взяли дітей, пиво, смачненьке і пішли смажити в парк Шевченка на Вічному вогні, – розповіли в департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради.

Завадили подальшому проведенню імпровізованої “вечірки” оператори комунального закладу Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики.

На місце прибули співробітники Муніципальної варти і попросили порушників громадського порядку знайти інше місце для розваг.

Невідомо, чи загрожує їм хоч якесь покарання за наругу над меморіалом.

В Одесі влаштували пікнік на Вічному вогні

Читайте
У Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героям Небесної сотні: поліція відкрила справу

Фото: Думская, odessatourism.org

Джерело: Думская

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка