В Одесі компанія з дітьми влаштувала пікнік на Вічному вогні

Взяли дітей, пиво і пішли смажити їжу на Вічному вогні – компанія молодих людей ввечері 5 липня влаштувала пікнік біля стели Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі.

– Ось такий варіант вечірнього пікніка придумала собі вчора одна компанія. Взяли дітей, пиво, смачненьке і пішли смажити в парк Шевченка на Вічному вогні, – розповіли в департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради.

Завадили подальшому проведенню імпровізованої “вечірки” оператори комунального закладу Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики.

На місце прибули співробітники Муніципальної варти і попросили порушників громадського порядку знайти інше місце для розваг.

Невідомо, чи загрожує їм хоч якесь покарання за наругу над меморіалом.

Фото: Думская, odessatourism.org