Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

За рік кількість вірян Православної Церкви України зросла на 10%

За рік кількість вірян Православної Церкви України зросла на 10%

Більшість православних українців – 58% – ідентифікують себе як віруючих Православної Церкви України. Цей показник зріс у порівнянні з червнем 2020 року на 10%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 6 липня 2021 року оприлюднив результати всеукраїнського опитування громадської думки Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних Церков України: червень 2021 року.

Згідно з опитуванням переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними.

Серед православних 58% вважають себе належними до Православної Церкви України. Цей показник зріс у порівнянні з червнем 2020 року з 48% до 58%.

Читайте
Петра і Павла 2021 - що не можна робити у цей день

Православна Церква України та її Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній також мають найвищі показники позитивного ставлення українців серед трьох найбільших Церков України та її очільників.

До Православної Церкви України позитивно ставляться 52% українців незалежно від своєї релігійної самоідентифікації, нейтрально – 34%, негативно – 9%.

При цьому, у порівнянні з червнем 2020 року число тих, хто ставиться позитивно, зросло з 42% у червні 2020 року до 52% у червні 2021.

Серед предстоятелів трьох найбільших конфесій України найбільше респондентів позитивно ставляться до Блаженнійшого Митрополита Епіфанія: позитивно – 45% українців, нейтрально – 38%, негативно – 6%.

При цьому у порівнянні з червнем 2020 року стало більше тих, хто ставиться позитивно, – показник зріс з 34% у червні 2020 року до 45% у червні 2021.

Крім того, в рамках опитування виявлено, що більшість респондентів співвідносять ПЦУ з такими характеристиками, як:

  • гнучкість реагування на зміни в суспільстві (54% вважають, що ПЦУ більше відповідає цій характеристиці, проти 14%);
  • сприяння об’єднанню суспільства (53% проти 13%);
  • близькість до простих людей (50% проти 13%);
  • допомога у боротьбі з COVID-19 (34% проти 6%);
  • незалежність від українських чи іноземних політиків, олігархів (33% проти 13%).

Джерело: ПЦУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка