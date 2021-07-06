За рік кількість вірян Православної Церкви України зросла на 10%

Більшість православних українців – 58% – ідентифікують себе як віруючих Православної Церкви України. Цей показник зріс у порівнянні з червнем 2020 року на 10%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 6 липня 2021 року оприлюднив результати всеукраїнського опитування громадської думки Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних Церков України: червень 2021 року.

Згідно з опитуванням переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними.

Серед православних 58% вважають себе належними до Православної Церкви України. Цей показник зріс у порівнянні з червнем 2020 року з 48% до 58%.

Православна Церква України та її Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній також мають найвищі показники позитивного ставлення українців серед трьох найбільших Церков України та її очільників.

До Православної Церкви України позитивно ставляться 52% українців незалежно від своєї релігійної самоідентифікації, нейтрально – 34%, негативно – 9%.

При цьому, у порівнянні з червнем 2020 року число тих, хто ставиться позитивно, зросло з 42% у червні 2020 року до 52% у червні 2021.

Серед предстоятелів трьох найбільших конфесій України найбільше респондентів позитивно ставляться до Блаженнійшого Митрополита Епіфанія: позитивно – 45% українців, нейтрально – 38%, негативно – 6%.

При цьому у порівнянні з червнем 2020 року стало більше тих, хто ставиться позитивно, – показник зріс з 34% у червні 2020 року до 45% у червні 2021.

Крім того, в рамках опитування виявлено, що більшість респондентів співвідносять ПЦУ з такими характеристиками, як: