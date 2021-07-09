Авансовий платіж за опалення в Києві: як працюватиме і чи вигідно це

У липні у поштових скриньках киян з’являться нові платіжки за опалення. Вони дещо інші, ніж були раніше.

У платіжках є нова графа – рекомендований авансовий платіж. Це означає, що містянам радять платити за тепло, яке їх грітиме взимку, вже тепер. Якщо, до прикладу, ваша квартира має 44 кв. м, то рекомендований авансовий платіж становитиме орієнтовно 450 грн.

Він розраховується виходячи з опалювальної площі кожної конкретної квартири. Умовно кажучи, 10 грн за квадратний метр.

Суму, яку сплатить споживач, автоматично врахують у той період, коли послуга надаватиметься. Очікується, що це зменшить фінансове навантаження на домогосподарства вже в опалювальний сезон.

Тому комунальники радять розраховуватися за тепло частинами влітку і восени, щоб взимку суми у платіжках не шокували. Скільки кому потрібно платити авансом, чітко напишуть у квитанції. Але чим більша площа, тим більша буде сума.

Крім того, авансовий платіж вигадали, щоб люди взимку не влізали у борги. Адже станом на сьогодні жителі столиці заборгували Київтеплоенерго понад 3,5 млрд грн за тепло і гарячу воду.

Дехто з киян до авансового платежу ставиться позитивно, пояснюючи це тим, що зручніше платити за тепло поступово протягом весни-осені. Але все ж звертають увагу на те, що справді зекономити допоможе не це нововведення, а утеплення будинків.