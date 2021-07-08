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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Біля Авдіївки поранили українського військового

Військовий

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових шість разів за минулу добу. У результаті один боєць отримав поранення.

За даними штабу ООС, військовослужбовець отримав осколкові поранення. Після надання необхідної медичної допомоги українського захисника транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

Окупанти вели вогонь поблизу декількох населених пунктів. Серед них Піски, Старогнатівка, Золоте-4, Причепилівка та Луганське.

Біля Пісків російські найманці обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Старогнатівки застосували міномети 82-го калібру.

Водночас біля Золотого-4 бойовики відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Причепилівки – з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Вогонь не оминув місцевість поблизу Луганського – тут окупанти також обстріляли позиції українських захисників. У штаті ООС зазначили, що станом на ранок 8 липня з боку окупантів зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

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Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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