Погода на 9 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

9 липня у жодному регіоні України не вдасться сховатися від спеки та сонця.

На заході спека знову б’є рекорди, найвища температура очікується у Закарпатській області, там стовпчик термометра показуватиме від +31 до +33 градусів теплі.

В решті областей температура коливатиметься від +27 до +32, без опадів.

У центрі та на півночі синоптики прогнозують спекотний день без опадів, а сонце лише зрідка ховатиметься за хмари.

Температура вдень становитиме від +30 до +32, а вночі опуститься до +16 – +18.

На півдні країни термометр показуватиме на кілька градусів менше, вдень очікується від +29 до +31, а вночі температура опуститься до +17 – +19, без опадів.

На сході день також буде спекотним і сухим. Вдень синоптики прогнозують від +29 до +32, а вночі від +13 до +15, опадів не очікується.

Погода на вихідні

П’ятниця – саме час подумати про плани на вихідні, адже 10 та 11 липня погода буде зовсім різною і може зіпсувати ваш день.

Щоб не потрапити під дощ під час прогулянки та не просидіти вдома у сонячну погоду, дивіться прогноз погоди на вихідні 10 та 11 липня від Фактів ICTV.