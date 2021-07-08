Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) більше не встановлюватиме тарифи на опалення в Україні.

Вона передала ці повноваження з державного на місцевий рівень. Відповідне рішення ухвалили в межах процесу децентралізації. Тому відтепер місцева влада займатиметься встановленням тарифів на тепло для 28 підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Але регулятор продовжить надавати їм методологічну допомогу з питань державного регулювання і забезпечуватиме їх нормативну-правову діяльність.

Напередодні у Нацкомісії пояснили, що, згідно з ухваленою постановою, місцевій владі підпорядковуватимуться всі теплові підприємства, крім ТЕЦ, теплоелектроцентралей та атомних електростанцій.

Регулятор запевняє, що кардинально на тарифи це не вплине, оскільки визначальним фактором є ціна на паливо. Це навіть піде на користь споживачам.

Джерело: НКРЕКП