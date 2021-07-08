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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять субсидії за останні два місяці

Гривня

Субсидії за комунальними послугами за травень і червень цього року повинні виплатити найближчим часом. На це вже виділили 1,1 млрд грн. 

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України. 

– До банківських установ спрямовуються кошти в сумі 1,1 млрд грн для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу, – повідомили у відомстві. 

Терміни отримання субсидій будуть відрізнятися у залежності від того,  отримуєте ви їх на банківську карту або ж через Укрпошту. 

– До кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів в банківських установах та Укрпошті. Отримувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця“, – відзначили в міністерстві. 

Нагадаємо, з травня 2021 року субсидії автоматично перераховуються для близько 2,5 млн господарств. Це означає, що їм не потрібно подавати нові декларації. Кому необхідно оновити заяви на отримання допомоги – читайте в матеріалі Фактів ICTV. 

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Depositphotos

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