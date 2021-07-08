Субсидії за комунальними послугами за травень і червень цього року повинні виплатити найближчим часом. На це вже виділили 1,1 млрд грн.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

– До банківських установ спрямовуються кошти в сумі 1,1 млрд грн для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу, – повідомили у відомстві.

Терміни отримання субсидій будуть відрізнятися у залежності від того, отримуєте ви їх на банківську карту або ж через Укрпошту.

– До кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів в банківських установах та Укрпошті. Отримувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця“, – відзначили в міністерстві.

Нагадаємо, з травня 2021 року субсидії автоматично перераховуються для близько 2,5 млн господарств. Це означає, що їм не потрібно подавати нові декларації. Кому необхідно оновити заяви на отримання допомоги – читайте в матеріалі Фактів ICTV.