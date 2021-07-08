У Києві школярки розпивали алкогольні напої та нецензурно висловлювалися на місцевому цвинтарі у Святошинському районі.

Відповідне відео з’явилося у соціальній мережі. Під час моніторингу правоохоронці виявили запис, на якому неповнолітні вживали алкоголь.

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За даними ГО Автопатруль Майдан, таким чином дівчата відсвяткували завершення навчального року. Поліцейські почали з’ясовувати всі обставини події. Стало відомо, що до порушення громадського порядку причетні школярки 2006 та 2008 років народження.

За словами начальника ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксани Пономаренко, правоохоронці протягом доби дізналися, які саме дівчата розпивали алкоголь на цвинтарі. Працівники поліції провели з підлітками профілактичну бесіду, щоб надалі запобігати таким випадкам.

На батьків підлітків склали адміністративні протоколи за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця стаття передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 850 до 1,7 тис. грн). Адміністративні протоколи скерували до суду для прийняття рішення.