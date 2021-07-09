У політв’язня Газієва стався мікроінсульт в російському СІЗО

Мікроінсульт спричинив параліч обличчя у політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у СІЗО в Ростовській області Росії.

Про це українському омбудсмену Людмилі Денісовій повідомив його адвокат.

За його словами, лікар швидкої, якого викликали в слідчий ізолятор, це заперечив, і сказав, що той цілком здоровий і не потребує допомоги.

Адміністрація СІЗО і раніше ігнорувала скарги Газієва на загострення хронічних захворювань та відмовляла у проведенні кваліфікованого лікарського огляду.

Денісова розцінює такі дії щодо політв’язня як катування і нелюдське поводження.

– Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва, зокрема забезпечити йому необхідну медичну допомогу, госпіталізувати в стаціонар медзакладу, де провести медичне обстеження і подальше лікування, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов’язаного зі взяттям під варту, через критичний стан здоров’я громадянина України, – написала омбудсмет у соцмережі.

Вона також звернулася до генпрокурора РФ Ігоря Краснова з вимогою надати правову оцінку діям адміністрації ростовського СІЗО і покарати винних.

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Фото: Людмила Денісова