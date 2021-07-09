10 та 11 липня в Юнаківській сільській раді Сумської області будуть днями жалоби за загиблим у зоні ООС сержантом Євгенієм Курасовим.

Розпорядження підписала сільський голова Олена Сіма.

У ці дні в населеному пункті будуть приспущені державні прапори на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Крім того, скасують розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Прощання з військовим відбудеться 11 липня о 12.00 в селі Локня Басівського старостинського округу Юнаківської сільської ради.

24-річний український захисник отримав вогневе поранення, несумісне з життям, 8 липня.

У військовій частині служив із жовтня 2019 року. Був заступником командира бойової машини-навідником-оператором військової частини А-4532.

– Женя був веселим та життєрадісним, любив спорт. За нагоди приходив до школи, зустрічався з учнями та вчителями, розповідав про бойові будні, будував плани на майбутнє, – із сумом згадують випускника в Басівській школі.

Щирі співчуття висловлюють батькам, брату, сестрі, дружині та маленькій донечці.

Військовий загинув під час ворожого обстрілу поблизу Водяного 8 липня. Цього дня ще один боєць отримав кульове поранення, нині його стан здоров’я задовільний.

Джерело: Басівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Юнаківської сільської ради Сумського району, Юнаківська громада Сумського району Сумської області

Фото: Басівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Юнаківської сільської ради Сумського району