Кількість внутрішніх авіарейсів у червні 2021 року була лише на 2% менше, ніж за такий самий період 2019 року, коли ще не було пандемії коронавірусу.

Міжнародні авіасполучення поки відстають удесятеро – кількість рейсів за попередній місяць була менше на 20%, ніж два роки тому.

– Перш за все, на позитивну динаміку відновлень внутрішніх авіасполучень впливає період літньої навігації. Наразі є великий попит на перельоти до курортних міст України – Одеси, Херсона та Запоріжжя (бо звідти легко дістатися до узбережжя Азовського моря), – говорить у коментарі Фактам ICTV керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Не менш популярними є рейси до Західної України, зокрема Львова та Івано-Франківська. Звідти лише за годину можна дістатися до українських Карпат.

Стримують відновлення попиту на міжнародні авіаперевезення карантинні обмеження з боку європейських країн.

Однак ситуація може змінитися на краще вже найближчими місяцями, адже із липня Німеччина та Австрія дозволили перетинати кордон українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19.

– Можливо, у серпні-вересні ми зможемо повернутись до тих показників, які були в 2019 році до кризового часу, – висловлює припущення керівник Украероруху.

Фото: Украерорух