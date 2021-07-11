На пляжах Азовського моря навала сонечок

На пляжах Азовського моря туристи побачили незвичайне явище – всю місцевість буквально заполонили сонечка. На думку науковців, таке могло статися через кліматичні зміни, які сприяли масовому розмноженню червоних жучків.

На своїх сторінках у соціальній мережі Facebook туристи поділилися відео, в якому розповіли, що всі відпочивальники шоковані від такої кількості комах.

З огляду на те, що у цих місцях мандрівників постійно турбують комарі та медузи, відпочинок перестає бути комфортним.

Наразі не тільки Україна потерпає від нашестя сонечок. В Анапі комахи масово злітаються на шезлонги та парасольки від сонця, якими користуються туристи.

На думку садівників, не варто позбавлятися цих червоних жучків, оскільки сонечка приносять безперечну користь. Щонайменше вони поїдають попелиці, які є небезпечними шкідниками сільськогосподарських культур.

Інша ситуація спостерігається з туристами. Сонечка не надто настирливі, проте відчутно кусаються. Однак за прогнозами ентомологів, популяція повинна зменшитися через два тижні.