Спека та грози по всій країні: погода на 12 липня (МАПА)

У понеділок, 12 липня, на більшості території України очікується спекотна погода та грози. Лише в Західних областях опадів не прогнозується.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 12 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На Заході країни буде мінлива хмарність. Температура вдень становитиме від +31 до +33, а вночі синоптики прогнозують від +15 до +19.

На всій іншій території країни очікуються грози.

Зокрема, на Півночі повітря вдень прогріється до позначки в 32 градуси за Цельсієм, а вночі похолодає до +17.

У Східних областях стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +30 до +33, а вночі очікується від +19 до +21.

У Центрі країни також очікуються грози, проте хмари не врятують жителів регіону від спеки. Вдень повітря прогріється до відміток від +31 до +33, а вночі, як і на решті території країни, похолодає до +19 градусів.

Прохолодніше всього 12 липня буде на Півдні – там, як і на решті території країни, синоптики прогнозують дощі з грозами. Вдень очікується від +28 до +33, а вночі – від +20 до +22.

У Києві, як і майже по всій Україні, прогнозуються грози і спекотна погода. Вдень температура повітря підніметься до +33, а вночі можливо легке похолодання до +19.

Погода на липень

Друга половина липня 2021 року традиційно буде дуже спекотною, в окремі дні очікується аномально висока температура, розповіла кліматолог Віра Балабух.

За її прогнозами, період аномальної спеки буде тривалий иа безперервний, з досить високими температурами вночі.

Кліматолог впевнена, що подібна тенденція збережеться, що свідчить про суттєві зміни термічного режиму.