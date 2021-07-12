Більшість українців не довіряють політичним партіям – дослідження

Понад 70% українців не довіряють політичним партіям. Такі висновки зробили соціологи на основі соцопитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 по 7 червня 2021 року.

Згідно з даними дослідження, 19,5% респондентів довіряють політичним партіям, а більшість (3/4) не мають такої довіри. Так, молодь і респонденти старшого віку частіше довіряють політичним партіям (23,5%). Респонденти середнього віку менше схильні довіряти партіям (до 16%).

Симпатії до партій українців

Близько третини виборців частіше довіряють політичним партіям Слуга народу та Батьківщина.

Основними причинами недовіри до політичних сил українці визнали невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%) і залежність від олігархів (31%).

Молоді респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті і залежність від олігархів.

На думку респондентів, в Україні політичним партіям найбільше не вистачає вміння і бажання захищати інтереси простих людей. Такої думки дотримуються 43% респондентів.

Вміння вирішувати конкретні проблеми, що хвилюють простих громадян не притаманне партіям на думку 34% громадян.

Також політикам не вистачає незалежності від олігархів (30%) і прозорості і підзвітності перед суспільством (24,5%).

Лише 8% респондентів вважають, що партії недостатньо фінансують.

До 19% українців готові приєднатися до політичних партій: найбільше таких серед виборців Батьківщини та Євросолідарності.

Лише третина опитаних вважають, що в Україні є політична сила, яка представляє їхні інтереси.

Водночас молодь значно рідше бачить такі партії.

Майже 68% громадян вважають, що в Україні є політична сила, яка відстоює їхні інтереси.

Серед виборців Євросолідарності таких 54%, Батьківщина – 48,5%, серед виборців Слуги народу – 37,5%.

За даними опитування, 41% опитаних вважає, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю, 27% респондентів вважають, що слід дозволити її лише під час виборів.

Ще 12,5% вважають, що політичну рекламу можна дозволити між виборами, 14% вважають, що вона повинна бути дозволена в цілому.

Соціологи провели 2003 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2,4%.

Джерело: КМІС